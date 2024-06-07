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ПОЛІТИКА

США закликають Китай взяти участь у мирному саміті щодо України

07 червня 2024, 12:12
США закликають Китай взяти участь у мирному саміті щодо України
ашингтон оцінює, що така присутність Китаю на заході була б "корисною".

Вашингтон заохочує Пекін взяти участь у запланованому на середину червня Глобальному саміті миру щодо України, який має пройти у Швейцарії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речника Держдепартаменту США у розмові з журналістами під час брифінгу, Вашингтон оцінює, що така присутність Китаю на заході була б "корисною".

"Ми, звичайно, заохочували б Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх версіях саміту. Ми думали, що їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була б корисною тут", - сказав чиновник.

Відповідне звернення прозвучало на тлі минулих заяв Китаю, що він прагне триматися осторонь запланованого заходу в Швейцарії, оскільки росія не була запрошена на саміт.

Також представник Держдепу зазначив, що Китай повинен вжити заходів щодо компаній, які, за словами Вашингтона, допомагають оборонно-промисловій базі країни-агресора росії.

Речник додав, що це було б "ще більш корисним".

Нагадаємо, 15-16 червня у місті Бюргеншток відбудеться перший Глобальний саміт миру, що був ініційований спільними зусиллями України та Швейцарії. Станом на зараз відомо, що у заході підтвердили участь 107 країн і міжнародних організацій.

Раніше Китай оголосив, що не братиме участі у саміті миру через відсутність росії. 

СШАКитайвійна в Українісаміт миру

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