США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України

Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України

США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни рф в Україні і проголосувати проти "будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року".

Про це повідомляє Суспільне.

У листі, розісланому Штатами, також наголошується що американський варіант, який називається "Шлях до миру", спрямований саме на припинення війни.

24 лютого Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України.