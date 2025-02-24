США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України
24 лютого 2025, 13:13
Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України
США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни рф в Україні і проголосувати проти "будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року".
Про це повідомляє Суспільне.
У листі, розісланому Штатами, також наголошується що американський варіант, який називається "Шлях до миру", спрямований саме на припинення війни.
24 лютого Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України.
Авторами колективного проєкту є понад 50 країн, зокрема всі держави ЄС та Україна. У ньому росію називають країною-агресоркою та вимагають вивести російські війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Натомість США запропонували свій варіант резолюції, яка не називає росію агресором, а тільки закликає "негайно припинити конфлікт".