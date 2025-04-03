США закликають союзників по НАТО збільшити витрати на оборону

Американський держсекретар взяв участь у зустрічі глав МЗС країн Альянсу в Брюсселі.

США віддані НАТО як ніколи, але хочуть, щоб європейські союзники витрачали значно більше на оборону, заявив у четвер, 3 квітня, американський держсекретар Марко Рубіо, додавши, що Штати дадуть союзникам деякий час для реалізації цих "вимог".

Про це повідомляє Reuters.

Рубіо виступив на зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО, які зібралися в Брюсселі. Європейці сподіваються, що держсекретар розвіє сумніви щодо ролі США в НАТО навіть на тлі зростання напруженості через нові різкі торговельні тарифи, оголошені американським президентом Дональдом Трампом. Слова і дії адміністрації Трампа порушили питання про майбутнє трансатлантичного альянсу, який був основою європейської безпеки протягом останніх 75 років.

"Сполучені Штати в НАТО... Сполучені Штати такі ж активні в НАТО, як і раніше” - сказав Рубіо журналістам, відкинувши сумніви навколо зобов'язань Вашингтона як "істерію".

За словами Рубіо, "Трамп не проти НАТО", а виступає за те, щоб Альянс мав можливості, необхідні для виконання зобов'язань, які договір союзників накладає на кожну країну-члена.

Трамп раніше заявляв, що НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП — це величезне збільшення цільового показника, порівняно з нинішніми 2%, і рівень, якого наразі не досягає жодна країна Альянсу, включно зі Штатами. Вашингтон також прямо заявив європейським країнам, що більше не може зосереджуватися лише на безпеці Європи.

Європейські союзники кілька тижнів чекають на деталі щодо часових меж і ступеня, до якого США мають намір зменшити свою залученість у НАТО, щоб скоординувати процес посилення оборони для уникнення прогалин у безпеці Європи. У Брюсселі Рубіо дав певну відповідь на це.

"Ми хочемо піти звідси (із зустрічі - ред.) з розумінням того, що знаходимося на шляху, реалістичному шляху, до того, щоб кожен член Альянсу взяв на себе зобов'язання і виконав обіцянку досягти 5% (ВВП — ред.) витрат (на оборону)", - сказав американський держсекретар, додавши, що це стосується і США.

"Ніхто не очікує, що ви зможете зробити це за рік чи два. Але шлях має бути реальним", - додав він.

Віра Європи в те, що США є головним захисником континенту від будь-якого нападу з боку росії, серйозно похитнулася з поверненням Трампа до Білого дому. Очікується, що європейські міністри використають цю зустріч для демонстрації своїх планів щодо збільшення оборонних витрат, а також, аби спробувати вплинути на переговори, які Трамп ініціював з росією про війну рф проти України.

За оцінками НАТО, 23 з 32 країн Альянсу досягли або перевищили цільовий показник у 2% ВВП минулого року. Деякі з великих економік континенту, такі як Італія та Іспанія, були серед тих, хто не дотягнув до 2% цільового показника (країни витратили на оборону близько 1,5% і 1,3% ВВП відповідно).

Деякі аналітики та чиновники вважають, витрати у 5% ВВП на оборону є політично та економічно неможливими майже для всіх членів НАТО, оскільки це вимагатиме мільярдів доларів додаткового фінансування. Проте, як очікується, на червневому саміті Альянсу союзники, швидше за все, погодяться вийти за межі нинішніх 2% ВВП оборонних видатків.