США закликають Туреччину не допомагати росії обходити санкції – WSJ
За інформацією ЗМІ, США закликають Туреччину не допомагати рф обходити західні санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
По це пише The Wall Street Journal.
Зазначається, що Сполучені Штати хочуть, аби Туреччина дотримувалась обмежень проти росії, і їм не довелось запроваджувати санкції вже проти самої Туреччини.
"Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань. Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецькі компанії зазнають санкцій, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики”, – сказав виданню західний дипломат.
У виданні нагадали, що ще торік США попередили турецькі компанії про покарання за обхід санкцій, наголосивши, що така ситуація шкодить відносинам країн.