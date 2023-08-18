США закликають Туреччину не допомагати росії обходити санкції – WSJ

Туреччина, як відомо, відмовилась від запровадження санкцій проти росії – попри те, що підтримує незалежність та територіальну цілісність України.

За інформацією ЗМІ, США закликають Туреччину не допомагати рф обходити західні санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

По це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що Сполучені Штати хочуть, аби Туреччина дотримувалась обмежень проти росії, і їм не довелось запроваджувати санкції вже проти самої Туреччини.

"Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань. Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецькі компанії зазнають санкцій, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики”, – сказав виданню західний дипломат.

У виданні нагадали, що ще торік США попередили турецькі компанії про покарання за обхід санкцій, наголосивши, що така ситуація шкодить відносинам країн.