США закрили Управління у справах Палестини у Єрусалимі

Сполучені Штати офіційно закрили своє Управління у справах Палестини в Єрусалимі.

Про це пише The Guardian.

Фактично це означає ліквідацію спеціального дипломатичного каналу зв'язку палестинців із Вашингтоном.

Закрили офіс в п'ятницю після заяви державного секретаря США Марко Рубіо на початку цього місяця про те, що офіс буде об'єднаний з посольством США в Єрусалимі.

Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс тоді заявила, що це відновить рішення Трампа під час першого терміну повноважень щодо єдиної дипломатичної місії США в столиці Ізраїлю, яка звітуватиме перед послом США. За її словами, цей крок "не є відображенням будь-якої інформаційно-просвітницької роботи чи зобов’язання щодо допомоги людям на Західному березі річки Йордан чи в Газі".

Офіс заснували у 2022 році. Його функцією був механізм взаємодії Вашингтона із Західним берегом і Газою. Там працювали два десятки американців разом із 75 місцевими співробітниками. Закриття означає, що палестинські справи тепер вирішуватимуться без окремої спеціалізованої дипломатичної структури.

Натомість департамент працюватиме під керівництвом посла США в Ізраїлі Майка Хакабі, який відкрито відкидав палестинську ідентичність, одного разу заявивши, що "не існує такого поняття, як палестинець".

У виданні пишуть, що це закриття є "кульмінацією систематичного погіршення американо-палестинських відносин", яке почалося ще під час першого терміну Трампа, коли він закрив єрусалимське консульство. Це відомство забезпечувало палестинцям прямий доступ до Вашингтона без посередництва Ізраїлю. Але навіть за адміністрації Байдена воно фактично було відсторонене протягом усієї війни в Газі.