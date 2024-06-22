США закривають російський візовий центр

Посол росії у США назвав це "дрібним, капосним випадом".

Сполучені Штати закриють обидва відділення російського візового центру у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також позбавлять дипломатів з рф податкових привілеїв.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на посла росії у США Анатолія Антонова.

"Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження", — поскаржився посол держави-агресорки.

Зазначається, що дипломатів росії у США позбавлять "карток звільнення від податку". Антонов назвав це «дрібним, капосним випадом» з боку Сполучених Штатів. Своє рішення американська влада не пояснила, додав він.

Раніше Антонов заявив, що Сполученим Штатам доведеться «погодитися на мирні пропозиції рф». Він пригрозив "ще більшою втратою територій" для України та сказав, що будь-які російсько-українські домовленості "повинні враховувати ситуацію на землі".