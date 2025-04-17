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США закривають центр для боротьби з дезінформацією рф і китаю

17 квітня 2025, 13:07
США закривають центр для боротьби з дезінформацією рф і китаю
Фото: з вільних джерел
Рубіо вважає, що підрозділ "витрачав мільйони доларів на активне замовчування і цензуру голосів американців, яким він мав би служити".

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття Офісу при Держдепартаменті з боротьби з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням, який відігравав важливу роль у боротьбі з російською і китайською дезінформацією, а також іншою іноземною. 

Про це йдеться в заяві держсекретаря.

"Кожен державний службовець зобов’язаний постійно працювати над збереженням і захистом свободи американців на свободу слова. Ось чому сьогодні я оголошую про закриття Офісу при Держдепартаменті з боротьби з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням (R/FIMI), раніше відомого як Глобальний центр взаємодії (GEC)", - заявив Рубіо.

За його словами, за часів попередньої адміністрації цей Офіс коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і витрачав гроші на те, щоб активно "цензурувати голоси американців, яким він мав служити".

"Це суперечить тим самим принципам, які ми повинні підтримувати. Неможливо уявити, що це відбувається в Америці", - додав Рубіо.

Сам Офіс уже закрився в грудні 2024 року за колишнього президента-демократа Джо Байдена після того, як Конгрес не продовжив його мандат, термін дії якого спливав.

Також його було реорганізовано для створення іншого Офісу з публічної дипломатії, відомого як R/FIMI.

 
СШАдезінформація

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