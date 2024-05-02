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США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін

02 травня 2024, 15:33
США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін
Фото: facebook.com/yuri.biriukov
Сполучені Штати прискорили в Литву постачання протитанкових ракет Javelin.

Американські військові батальйони залишаться у Литві на необмежений час, а не як планувалося до кінця 2025 року.

Про це заявив литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас, який перебуває з візитом до США, передає агентство LRT.

"Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде та чітке підтвердження того, що присутність США в Литві безстрокова і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним", - сказав міністр.

Він додав, що американці високо цінують умови військової присутності та тренувань у Литві, які дозволяють їм забезпечити належну готовність сил до будь-якого сценарію.

Під час зустрічей я ясно дав зрозуміти, що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати росію”, - наголосив Касчюнас.

СШАЛитвавійна в Україніросія окупанти

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