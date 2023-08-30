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ПОЛІТИКА

США заморозили кошти двох індійських компаній за співпрацю з росією – Reuters

30 серпня 2023, 20:04
США заморозили кошти двох індійських компаній за співпрацю з росією – Reuters
Індійські підприємства, кошти яких заморозили США, повідомили, що виплати призначалися для непідсанкційних російських фірм.

Сполучені Штати Америки заморозили кошти двох індійських компаній. Це сталося через співпрацю з російською групою алмазодобувних компаній "Алроса".

Про це повідомляє Reuters.

"Індія звернулася до Сполучених Штатів із проханням звільнити 26 мільйонів доларів, що належать щонайменше двом індійським алмазним компаніям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке опікується санкціями, заморозило кошти індійських компаній на початку цього року.

Заморожування OFAC є першим відомим заходом проти індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і подальших санкцій Заходу щодо російських підприємств.

OFAC заморозило кошти, коли підрозділи індійських компаній, що базуються в ОАЕ, спробували перевести їх на купівлю алмазної сировини.

"Уряд обізнаний про дії OFAC і розпочав діалог щодо них. Проблема полягала в підозрах у торговельних зв'язках з "Алроса", - повідомило одне з джерел в уряді Індії.

Індійські підприємства, кошти яких заморозили США, повідомили, що виплати призначалися для непідсанкційних російських фірм.

Також вони заявляють, що виконували замовлення до набуття чинності санкцій щодо "Алроса".

Індія володіє найбільшими у світі потужностями з перероблювання алмазів і експортувала діаманти на суму понад 22 мільярди доларів минулого фінансового року. Галузь, що базується здебільшого в західному штаті Гуджарат, купує необроблені алмази у постачальників у таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Бельгія і росія.

російська група алмазовидобувних компаній, що посідає провідну позицію у світі за обсягом видобутку алмазів (станом на 2017 рік).

Корпорація займається розвідкою родовищ, видобутком, обробкою і продажем алмазної сировини. Основна діяльність зосереджена в Якутії, а також в Архангельській області та Африці.

У травні повідомлялось, що країни "Великої сімки" погодилися працювати разом над відстеженням російських алмазів, але поки що не почали вводити пряму заборону на прибуткову для москви торгівлю дорогоцінним камінням.

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