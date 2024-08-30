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США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: левова частка для України

30 серпня 2024, 08:34
США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: левова частка для України
Фото: defense.gov
Києву передадуть їх в рамках оборонної допомоги.

Компанії Lockheed Martin і Raytheon отримали від американських військових замовлення на виробництво протитанкових реактивних комплексів Javelin на суму 1,3 мільярда доларів. 

Про це повідомляє військовий портал RTX.

Армія США уклала контракт на 2024 фінансовий рік на виробництво ракет Javelin з Javelin Joint Venture. 

З цього контракту більше 4 тисячі ракет Javelin буде відправлено Вашингтоном Києву для поповнення запасів даного озброєння у ЗСУ.

Крім ракет, мова йде йде про супутнє обладнання і послуги на вище зазначену суму.

Це найбільший однорічний контракт на виробництво Javelin. Угода є частиною контракту на виробництво безстрокових поставок і невизначеної кількості, який спочатку було укладено в травні минулого року.

В заяві спільного підприємства виробників мовиться, що минулого року JJV почало нарощувати виробництво, щоб збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

 
Javelinвійна в Україніпідтримка України

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