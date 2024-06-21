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США занепокоєні погрозою путіна постачати зброю Північній Кореї – The Guardian

21 червня 2024, 10:13
США занепокоєні погрозою путіна постачати зброю Північній Кореї – The Guardian
Фото: google.com
Держдепартамент попереджає, що такий крок може дестабілізувати півострів на тлі того, що Південна Корея розглядає можливість надати зброю Україні.
Припущення владіміра путіна про те, що росія може постачати зброю Північній Кореї, викликає “неймовірне занепокоєння".
 
Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер, пише The Guardian.
 
Під час вчорашнього візиту до В’єтнаму путін заявив, що може надати КНДР вискоточну зброю у відповідь на постачання Заходом зброї українським силам.
 
Кілька днів тому російський лідер та очільник КНДР Кім Чен Ин підписали оборонний пакт, який вимагає від їхніх країн негайної військової допомоги, якщо на одну з країн нападуть.
 
Міллер зазначив, що надання Пхеньяну російської зброї “звичайно дестабілізує Корейський півострів і потенційно… залежно від типу зброї, яку вони надають… порушить резолюції Ради безпеки ООН, які підтримала сама росія”.
 
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністерство закордонних справ Південної Кореї заявили, що договір між росією і Північною Кореєю становить “серйозну загрозу” миру і стабільності на Корейському півострові. Блінкен заявив, що Вашингтон розгляне “різні заходи” у відповідь на пакт, який підняв зв’язки між підсанкційними державами до найвищого рівня з часів холодної війни.
 
Додамо, путін також попередив Південну Корею, що вона зробить "велику помилку", якщо вирішить постачати зброю Україні.

 

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