США занепокоєні тим, що Китай може надати летальну зброю для рф

Сполучені Штати останнім часом помічають тривожні тенденції стосовно підтримки Китаєм російських сил і підозрюють Пекін у бажанні надати летальну військову допомогу росії.

США занепокоєні тим, що Китай розглядає можливість постачання зброї росії для підтримки її війни проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з телеканалом NBC News.

За словами дипломата, під час зустрічі з головою канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ваном Ї він попередив про серйозні наслідки для Пекіна у разі початку постачання озброєнь москві. Ентоні Блінкен і Ван Ї зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч у графіку Блінкена не анонсувалась.

Джерела NBC раніше повідомляли, що Китай може надавати росії нелетальну допомогу, зокрема постачати військову форму і бронежилети для весняного наступу, але подробиць співрозмовники телеканалу, четверо неназваних американських чиновників, розкривати відмовилися.

За даними агентства Bloomberg, США у січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу росії у війні з Україною. За словами співрозмовників агентства, Вашингтон вважає, що Пекін хоче допомогти росії і не є нейтральною стороною.

Китай повідомлення про можливу допомогу росії поки що не коментував.