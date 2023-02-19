США занепокоєні тим, що Китай може надати летальну зброю для рф
США занепокоєні тим, що Китай розглядає можливість постачання зброї росії для підтримки її війни проти України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з телеканалом NBC News.
За словами дипломата, під час зустрічі з головою канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ваном Ї він попередив про серйозні наслідки для Пекіна у разі початку постачання озброєнь москві. Ентоні Блінкен і Ван Ї зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зустріч у графіку Блінкена не анонсувалась.
Джерела NBC раніше повідомляли, що Китай може надавати росії нелетальну допомогу, зокрема постачати військову форму і бронежилети для весняного наступу, але подробиць співрозмовники телеканалу, четверо неназваних американських чиновників, розкривати відмовилися.
За даними агентства Bloomberg, США у січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу росії у війні з Україною. За словами співрозмовників агентства, Вашингтон вважає, що Пекін хоче допомогти росії і не є нейтральною стороною.
Китай повідомлення про можливу допомогу росії поки що не коментував.