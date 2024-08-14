США занепокоєні військовою співпрацею росії з Іраном, КНДР і Китаєм

Особливо через те, що кремль хоче закуповувати зброю для підтримки війни проти України.

У Пентагоні занепокоєні співпрацює москви з Тегераном, Пхеняном та пекіном Китаєм.

Про це сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

Війського запитали щодо російської виставку озброєння у Підмосков'ї, коли представники Північної Кореї відвідали виставку, а Іран та Китай взяли в ній участь.

Райдер відмовився коментувати виставку, проте сказав, що США стежать за військовою співпрацею москви, Пхеньяна, Тегерана та Пекіна.

"Я не збираюся коментувати виставку зброї як таку, але ми знову уважно стежимо за цими відносинами і справді маємо занепокоєння, особливо щодо росії, оскільки вона прагне закуповувати зброю та боєприпаси у цих країн для підтримки її війни проти України", - заявив Райдер.

Після повномасштабного вторгнення в Україну росія стала вигнанцем серед демократичної частини світу, а проти керівництва рф були введені санкції в Європейському союзі, США, Канаді, Британії та інших країнах-союзниках.

Також Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира путіна у справі про депортацію українських дітей.