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США запевняють, що росія збрехала про знищення ЗРК Patriot – CNN

16 травня 2023, 20:51
США запевняють, що росія збрехала про знищення ЗРК Patriot – CNN
джерело slovoidilo
У вівторок Міністерство оборони росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал".
Ракетний удар росії по Україні в ніч проти вівторка не призвів до знищення системи протиракетної оборони Patriot, як про це заявило російське Міністерство оборони.
 
Про це телеканалу CNN повідомив американський посадовець на умовах анонімності.
 
За словами посадовця, ракетний удар рф міг призвести до пошкодження ЗРК Patriot, але його ступінь наразі оцінюється. Це дасть змогу визначити, чи можна буде відремонтувати систему на місці – інакше доведеться вивозити її назад до США.
 
У вівторок Міністерство оборони росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.
СШАракетний ударвійна в Україніросія окупантиППО Patriot

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