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США запропонували Україні нову угоду про надра – Зеленський

25 березня 2025, 18:51
США запропонували Україні нову угоду про надра – Зеленський
Питання атомних електростанцій у ній немає.
Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів.
 
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.
 
"Вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди, як це виглядає зараз. Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків які були раніше. Рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їх бачення", - сказав Зеленський.
 
За словами президента, деталей угоди у нього ще немає.
 
"Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей і потім вже нам збиратися і розуміти що це вже серйозний документ. А такий документ буде напрацьовуватися сторонами, а після іти до парламенту щодо ратифікації", - зазначив він.
 
Водночас Зеленський уточнив, що питання атомних електростанцій в угоді немає.

 

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