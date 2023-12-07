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США запропонували величезну винагороду за двох російських хакерів

07 грудня 2023, 19:49
США запропонували величезну винагороду за двох російських хакерів
Фото: Ukrinform
Йдеться про двох агентів Федеральної служби безпеки росії Руслана Перетятька та Андрія Корінець.

Міністерство фінансів США спільно з Великою Британією оголосило про санкції проти двох агентів Федеральної служби безпеки росії Руслана Перетятька та Андрія Корінець, яких звинуватили у багаторічному шпигунстві за політиками, урядовцями й діячами.

Про це повідомляє  американський Мінфін.

Як вказує відомство, Кремль використовує контрольовані ФСБ численні хакерські угруповання для підривної діяльності проти США та їхніх союзників і партнерів. Щонайменше у 2022 році здійснили кібератаку проти низки американських федеральних установ.

Одним із методів кібератак росіян був таргетований фішинг (spear fishing) – атака на конкретних людей чи організації через, як правило, повідомлення електронної пошти з посиланнями, які давали доступ до пристроїв жертв.

Із цією діяльністю пов’язані офіцери ФСБ Руслан Перетятько та Андрій Корінець, проти яких США оголосили санкції. Обоє принаймні у 2016-2020 роках розсилали фішингові електронні листи, а також використовували програми для зламу акаунтів і віддаленого доступу до уражених пристроїв.

Крім того, Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти росіян, де їм інкримінують злочинну хакерську змову проти американських осіб, зокрема працівників об'єктів Міністерства енергетики.


А Держдеп США оголосив нагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, як дозволить притягти Перетятька й Корінця до відповідальності.

війна в Україніросія окупантиСШАхакери рф

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