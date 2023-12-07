США запропонували величезну винагороду за двох російських хакерів
Міністерство фінансів США спільно з Великою Британією оголосило про санкції проти двох агентів Федеральної служби безпеки росії Руслана Перетятька та Андрія Корінець, яких звинуватили у багаторічному шпигунстві за політиками, урядовцями й діячами.
Про це повідомляє американський Мінфін.
Як вказує відомство, Кремль використовує контрольовані ФСБ численні хакерські угруповання для підривної діяльності проти США та їхніх союзників і партнерів. Щонайменше у 2022 році здійснили кібератаку проти низки американських федеральних установ.
Одним із методів кібератак росіян був таргетований фішинг (spear fishing) – атака на конкретних людей чи організації через, як правило, повідомлення електронної пошти з посиланнями, які давали доступ до пристроїв жертв.
Із цією діяльністю пов’язані офіцери ФСБ Руслан Перетятько та Андрій Корінець, проти яких США оголосили санкції. Обоє принаймні у 2016-2020 роках розсилали фішингові електронні листи, а також використовували програми для зламу акаунтів і віддаленого доступу до уражених пристроїв.
А Держдеп США оголосив нагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, як дозволить притягти Перетятька й Корінця до відповідальності.