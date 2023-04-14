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США запровадили нові потужні санкції проти рф – Шмигаль

14 квітня 2023, 08:34
США запровадили нові потужні санкції проти рф – Шмигаль
Польща США
Очільник уряду України закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі рф.

Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, із "Росатомом".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Очільник уряду під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі рф.

"Також ми відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити рф можливості фінансувати свою криваву агресію", - зазначив Шмигаль. 

Прем'єр подякував американським союзникам за наміри збільшити фінансову допомогу для України до вересня цього року. 

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