США запровадили нові потужні санкції проти рф – Шмигаль

Очільник уряду України закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі рф.

Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, із "Росатомом".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду під час зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен закликав запровадити санкції проти всієї ядерної галузі рф.

"Також ми відзначили ефективність механізму "price cap" на російську нафту. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Маємо продовжувати зниження граничних цін, аби позбавити рф можливості фінансувати свою криваву агресію", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував американським союзникам за наміри збільшити фінансову допомогу для України до вересня цього року.