США запровадили нові санкції проти іранських кіберагентів

Така діяльність, додає Мінфін США, здійснюється не лише безпосередньо кіберсилами КВІР, а й пов’язаними з ним підставними компаніями.

Міністерство фінансів США 23 квітня оголосило про санкції проти двох компаній та чотирьох фізичних осіб, причетних до зловмисної діяльності від імені Кібернетичного електронного командування Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Підсанкційні фізичні та юридичні особи, як стверджується, здійснили кібератаки проти понад десятка американських компаній та урядових установ. У США заявляють, що метою цих дій є дестабілізація критичної інфраструктури та заподіяння шкоди американцям.

Така діяльність, додає Мінфін США, здійснюється не лише безпосередньо кіберсилами КВІР, а й пов’язаними з ним підставними компаніями.

Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань паралельно оголосили обвинувачення проти підсанкційних фізичних осіб за їхню роль у кібератаках, спрямованих проти американських організацій.

Нагадаємо, США готують проект санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи.