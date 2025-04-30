США запровадили нові санкції проти Ірану

Обмеження ввели проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

США розширили санкції проти Ірану. Обмеження ввели проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

Вашингтон запровадив санкції проти шести організацій та шістьох фізичних осіб, що базуються в Ірані та Китаї, за участь у закупівлях інгредієнтів для пального для балістичних ракет. Ця мережа сприяла закупівлі перхлорату натрію та діоктилсебакату у Китаї в інтересах іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Мінфін США зазначає, що перхлорат натрію використовується для виробництва перхлорату амонію, який разом з діоктилсебакатом використовується в ракетних двигунах на твердому паливі, що зазвичай застосовується для балістичних ракет.