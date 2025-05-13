США запровадили нові санкції проти Ірану

Обмеження були введені через розширення іранської ядерної програми.

США оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану, обґрунтувавши їх продовженням іранської ядерної програми.

Із заявою виступив держсекретар США Марко Рубіо.

"Іран і надалі розширює свою ядерну програму", - заявив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Іран веде "науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність подвійного призначення", стверджує Рубіо.

За його словами, ця діяльність пов'язана з "ядерною зброєю і системами її доставки". Крім того, Рубіо наголосив, що Іран - єдина країна у світі без ядерної зброї, яка збагачує уран до 60%.

Під обмеження потрапили компанія Fuya Pars Prospective Technologists, яка підтримує зв'язки з іранською військовою дослідницькою організацією SPND, а також троє громадян Ірану, що мають стосунок до ядерної програми.

"Fuya Pars Prospective Technologists, також відома як Ideal Vacuum, є компанією, пов'язаною з SPND, яка намагалася закуповувати в іноземних постачальників, а також виробляти обладнання, що може бути застосоване в дослідженнях і розробці ядерної зброї", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Введені санкції заморожують будь-які активи, які можуть мати підсанкційні особи та організації в США, і забороняють ділові стосунки з ними.