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США запровадили нові санкції проти Ірану

13 травня 2025, 12:49
США запровадили нові санкції проти Ірану
Фото: DW
Обмеження були введені через розширення іранської ядерної програми.

США оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану, обґрунтувавши їх продовженням іранської ядерної програми. 

Із заявою виступив держсекретар США Марко Рубіо. 

"Іран і надалі розширює свою ядерну програму", - заявив глава американського зовнішньополітичного відомства. 

Іран веде "науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність подвійного призначення", стверджує Рубіо. 

За його словами, ця діяльність пов'язана з "ядерною зброєю і системами її доставки". Крім того, Рубіо наголосив, що Іран - єдина країна у світі без ядерної зброї, яка збагачує уран до 60%.

Під обмеження потрапили компанія Fuya Pars Prospective Technologists, яка підтримує зв'язки з іранською військовою дослідницькою організацією SPND, а також троє громадян Ірану, що мають стосунок до ядерної програми.

"Fuya Pars Prospective Technologists, також відома як Ideal Vacuum, є компанією, пов'язаною з SPND, яка намагалася закуповувати в іноземних постачальників, а також виробляти обладнання, що може бути застосоване в дослідженнях і розробці ядерної зброї", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Введені санкції заморожують будь-які активи, які можуть мати підсанкційні особи та організації в США, і забороняють ділові стосунки з ними.

 
СШАІрансанкції

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