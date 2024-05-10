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США запровадили нові санкції проти китайських компаній

10 травня 2024, 11:11
США запровадили нові санкції проти китайських компаній
Організаціям, включаючи компанії та дослідницькі установи, що потрапили до списку, заборонено вести бізнес з американськими фірмами.

Уряд США додав 37 китайських компаній до свого торговельного чорного списку, посилаючись на міркування національної безпеки, причому 11 із цих компаній, за заявою Вашингтона, пов'язані з інцидентом зі шпигунською повітряною кулею Китаю, яка пролетіла над Штатами минулого року.

Про це повідомляє Kyodo.

За даними міністерства, 22 з 37 організацій потрапили до чорного списку через їхній зв'язок із зусиллями Китаю щодо вдосконалення квантових технологій, а також через те, що вони придбали або намагаються придбати товари американського походження для посилення квантового потенціалу Пекіна.

Деякі з цих компаній також пов'язані з просуванням ядерних програм Китаю або брали участь в експорті контрольованих товарів до росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

 

"Сьогоднішні дії є ще одним рішучим кроком у розв'язання проблем, пов'язаних із Китайською Народною Республікою та її військовою модернізацією", — заявив заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.

Він додав, що Сполучені Штати повинні залишатися пильними, аби не допустити доступу таких організацій до американських технологій, які можуть бути використані для підриву національної безпеки США.

 

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