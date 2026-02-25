США запровадили нові санкції проти росії: у списку громадяни рф та компанії з ОАЕ

Під санкції потрапили громадяни рф і пов’язані з ними структури, яких у Вашингтоні підозрюють у торгівлі хакерськими інструментами та сприянні кібератакам проти іноземних цілей.

США розширили санкційний список проти громадян росії та пов’язаних із ними компаній, яких підозрюють у причетності до кіберзлочинів та незаконного обігу хакерських інструментів.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

До переліку внесено чотирьох фізичних осіб: росіян Сергія Зеленюка, Олега Кучерова та Марину Васанович, а також громадянина Узбекистану Азізжона Мамашоєва.

За даними американської сторони, Зеленюка підозрюють у придбанні та подальшому перепродажі щонайменше восьми кіберінструментів, які раніше належали уряду США та були викрадені з американської компанії, після чого їх реалізували без належного дозволу.

Під санкції також потрапили компанії Advance Security Solutions і Special Technology Services LLC FZ, зареєстровані в ОАЕ, а також російська MATRIX LLC. У відомстві зазначають, що ці структури можуть бути причетні до купівлі, продажу й розповсюдження так званих експлойтів нульового дня - невідомих розробникам вразливостей програмного забезпечення, які використовуються для кібератак, викрадення даних та створення програм-вимагачів.

Обмеження запроваджено відповідно до закону CAATSA, що передбачає застосування санкцій у відповідь на діяльність, яка становить кіберзагрозу та суперечить інтересам США.