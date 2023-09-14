США запровадили новий пакет санкцій проти росії
14 вересня 2023, 17:55
Фото: з відкритих джерел
Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
14 вересня Сполучені Штати запровадили новий пакет обмежень проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України і які допомагають рф обходити санкції.
Про це повідомляє Мінфін США.
Так, внесені до санкційного списку причетні до передачі рф товарів подвійного призначення, а також ремонту суден, пов'язаних із Міністерством оборони рф.
Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі. Серед росіян санкції запровадили проти трьох учасників рейтингу Forbes: засновника "Російської мідної компанії" Ігоря Алтушкіна, а також інвесторів Іскандера Махмудова та Андрія Бокарєва.
Які російські підприємства потрапили під обмеження: "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", НВО "Сатурн", "Сінко-Банк".
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.