США запровадили санкції проти чиновників з Грузії

Обмеження торкнуться близько 20 осіб

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти 20 високопосадовців Грузії, причетних до підриву демократії в країні.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Обмеження торкнуться близько 20 осіб, включаючи осіб, які обіймають посади міністрів уряду та членів парламенту, співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також приватних осіб.

Зазначається, що санкції доповнюють інші зусилля Білого дому проти правлячої партії "Грузинська мрія", яка, на думку чиновників, підриває довіру та стає дедалі проросійською. Також США запроваджували обмеження, які включають призупинення дії механізмів стратегічного партнерства між країнами.

Законодавці обох партій в Конгресі критикували адміністрацію Байдена за занадто повільні та обережні дії щодо Грузії, зокрема за стримування санкцій проти мільярдера-засновника та фактичного лідера правлячої партії Бідзіни Іванішвілі. Сенатори також висловлюють занепокоєння тим, що влада Грузії вдається до методів, які використовує росія, придушуючи опозицію та обмежуючи демократичні свободи.