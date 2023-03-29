США запровадили санкції проти двох російських компаній, пов'язаних з авіацією

Під санкції потрапили російські компанії "Авіатех" та "Авіазапчастина".

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження стосовно 11 структур, в тому числі, і до двох російських компаній, пов’язаних з авіацією.

Про це повідомляє Федеральний реєстр США.

Так, під санкції потрапили російські компанії "Авіатех" та "Авіазапчастина". Крім того, під обмеження потрапили п’ять фірм із Китаю, а також компанії з Нікарагуа та М’янми. Санкції вводять "за дії проти інтересів США в сфері нацбезпеки та зовнішньої політики".