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США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю

29 квітня 2025, 21:55
США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю
Фото: UNSPLASH
Обмежувальні заходи запровадили за постачання компонентів для іранських балістичних ракет.
Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.
 
Про це йдеться на сайті американського міністерства.
 
Як повідомили в Мінфіні, мережа забезпечувала постачання перхлорату натрію та діоктилсебацинату з Китаю до Ірану. Перхлорат натрію використовується для виробництва перхлорату амонію — речовини, що підпадає під контроль Режиму контролю за ракетними технологіями (MTCR), багатосторонньої угоди, яка обмежує поширення ракетних технологій. Обидва компоненти застосовуються у твердопаливних ракетних двигунах, зокрема для балістичних ракет.
 
"Агресивна ракетна програма Ірану та розробка інших озброєнь загрожує безпеці Сполучених Штатів і наших партнерів", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
 
Він наголосив, що такі дії дестабілізують Близький Схід і порушують глобальні домовленості щодо нерозповсюдження зброї.

 

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