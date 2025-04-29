США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю
29 квітня 2025, 21:55
Фото: UNSPLASH
Обмежувальні заходи запровадили за постачання компонентів для іранських балістичних ракет.
Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.
Про це йдеться на сайті американського міністерства.
Як повідомили в Мінфіні, мережа забезпечувала постачання перхлорату натрію та діоктилсебацинату з Китаю до Ірану. Перхлорат натрію використовується для виробництва перхлорату амонію — речовини, що підпадає під контроль Режиму контролю за ракетними технологіями (MTCR), багатосторонньої угоди, яка обмежує поширення ракетних технологій. Обидва компоненти застосовуються у твердопаливних ракетних двигунах, зокрема для балістичних ракет.
"Агресивна ракетна програма Ірану та розробка інших озброєнь загрожує безпеці Сполучених Штатів і наших партнерів", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Він наголосив, що такі дії дестабілізують Близький Схід і порушують глобальні домовленості щодо нерозповсюдження зброї.