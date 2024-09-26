США запровадили санкції проти криптовалютних бірж, пов'язаних із росією

У переліку - Cryptex і PM2BTC, а також пов'язаний із ними росіянин Сергій Іванов.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптовалютних бірж, пов'язаних із росією.

Про це ідеться на сайті Мінфіну.

У перелік потрапила PM2BTC — російський обмінник віртуальних валют, пов'язаний із громадянином рф Сергієм Івановим, а також Cryptex — біржа, зареєстрована у Сент-Вінсенті і Гренадинах, яка працює в росії.

Ці біржі допомагають кремлю відмивати гроші.

Наприклад, Cryptex - це біржа під назвою International Payment Service Provider, яка надає фінансові послуги кіберзлочинцям і працює в секторі фінансових послуг економіки російської федерації.