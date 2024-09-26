США запровадили санкції проти криптовалютних бірж, пов'язаних із росією
26 вересня 2024, 21:07
Фото: gettyimages.com
У переліку - Cryptex і PM2BTC, а також пов'язаний із ними росіянин Сергій Іванов.
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптовалютних бірж, пов'язаних із росією.
Про це ідеться на сайті Мінфіну.
У перелік потрапила PM2BTC — російський обмінник віртуальних валют, пов'язаний із громадянином рф Сергієм Івановим, а також Cryptex — біржа, зареєстрована у Сент-Вінсенті і Гренадинах, яка працює в росії.
Ці біржі допомагають кремлю відмивати гроші.
Наприклад, Cryptex - це біржа під назвою International Payment Service Provider, яка надає фінансові послуги кіберзлочинцям і працює в секторі фінансових послуг економіки російської федерації.
Cryptex рекламує свої послуги віртуальної валюти російською мовою та отримала понад 51,2 млн. доларів, які з'явилися від атак з використанням програм-вимагачів.
PM2BTC сприяє відмиванню конвертованої віртуальної валюти (CVC), пов'язаної з програмами-вимагачами, надає послуги прямого обміну CVC на російські рублі з використанням фінансових установ, що перебувають під санкціями США, а ще сприяє ухиленню рф від санкцій. Майже половина обмінної діяльності PM2BTC пов'язана з незаконною діяльністю.