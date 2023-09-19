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ПОЛІТИКА

США запровадили санкції проти міжнародної мережі з виробництва дронів в Ірані

19 вересня 2023, 18:59
США запровадили санкції проти міжнародної мережі з виробництва дронів в Ірані
Зазначається, що ця мережа полегшила постачання і фінансові операції на підтримку іранської авіаційної промислової компанії (HESA) з виробництва, закупівель і технічного обслуговування БПЛА і військових літаків.

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.

Про це повідомляє  Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо семи фізичних і чотирьох юридичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці, росії та Туреччині, у зв'язку з іранським безпілотним літальним апаратом і розробкою військової авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця мережа полегшила постачання і фінансові операції на підтримку іранської авіаційної промислової компанії (HESA) з виробництва, закупівель і технічного обслуговування БПЛА і військових літаків.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також оновлює запис HESA у списку громадян особливих категорій і заблокованих осіб (SDN), включивши до нього новий псевдонім, який він використовував для ухилення від санкцій і заходів експортного контролю.

Хто саме потрапив під санкції

  • Мехді Гогердчян - нинішній керуючий директор HESA і член ради директорів фірми (Іран);
  • Хамідреза Нурі - заступник голови ради директорів HESA (Іран);
  • Хусейн Аіні - директор HESA з виробництва БПЛА і опікується випробовуваннями БПЛА компанії в Сирії (Іран);
  • Компанія Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • Компанія Dong Wenbo (Китай);
  • Су Чуньпен - керуючий директор і власник Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • Мехмет Токдемір (Туреччина);
  • Алааддін Айкут (Туреччина).

США додали до списку обмежень російські компанії "Дельта-Аеро", ВАТ НВП "Аеросила" і ВАТ "Стар".

"Дельта-Аеро", АТ "НПП "Аеросила" і ВАТ "Стар" внесені до санкційного списку за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки, або товарів, чи послуг на підтримку HESA.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Іран почав постачати росії озброєння, в тому числі, і дрони-камікадзе типу Shahed, якими окупанти регулярно обстрілюють українські міста.

КитайвійнаІранТуреччинабезпілотникирф тероризмсанкіцї

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