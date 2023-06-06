США запровадили санкції проти росіян, які готували переворот у Молдові
Сполучені Штати ввели санкційні обмеження проти семи громадян рф та однієї компанії, залучених до кампанії по дестабілізації Молдови.
Про це повідомляє пресс-служба Міністерства фінансів США.
Так, до санкційного списку США потрапили:
Костянтин Прокопович Сапожников - лідер групи зловмисного впливу. Організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року.
Юрій Юрійович Маколов - займається матеріально-технічним забезпеченням змови з дестабілізації уряду Молдови.
Гліб Максимович Хлопонін - займається збором охорони різних урядових будівель у Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Світлана Андріївна Бойко - старша членкиня групи шкідливого впливу і займається складанням бюджету для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Олексій В'ячеславович Лосєв - проводить розвідку в Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови. Лосєв володіє майстернею Perko Julleuchter, що виробляє керамічні ліхтарі. Майстерня також потрапляє під американські санкції.
Василь Вікторович Громовиков - залучений до фінансування змови з дестабілізації уряду Молдови.
Анна Травнікова - залучена в операції впливу зловмисної групи впливу, спрямовані на іноземну аудиторію. Ці операції були спрямовані на те, щоб схилити громадську думку за кордоном на користь росії в контексті триваючої війни рф проти України.