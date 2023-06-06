США запровадили санкції проти росіян, які готували переворот у Молдові

Обмеження ввели проти семи громадян рф та однієї компанії.

Сполучені Штати ввели санкційні обмеження проти семи громадян рф та однієї компанії, залучених до кампанії по дестабілізації Молдови.



Про це повідомляє пресс-служба Міністерства фінансів США.

Так, до санкційного списку США потрапили:



Костянтин Прокопович Сапожников - лідер групи зловмисного впливу. Організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року.

Юрій Юрійович Маколов - займається матеріально-технічним забезпеченням змови з дестабілізації уряду Молдови.

Гліб Максимович Хлопонін - займається збором охорони різних урядових будівель у Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови.



Світлана Андріївна Бойко - старша членкиня групи шкідливого впливу і займається складанням бюджету для змови з дестабілізації уряду Молдови.

Олексій В'ячеславович Лосєв - проводить розвідку в Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови. Лосєв володіє майстернею Perko Julleuchter, що виробляє керамічні ліхтарі. Майстерня також потрапляє під американські санкції.



Василь Вікторович Громовиков - залучений до фінансування змови з дестабілізації уряду Молдови.



Анна Травнікова - залучена в операції впливу зловмисної групи впливу, спрямовані на іноземну аудиторію. Ці операції були спрямовані на те, щоб схилити громадську думку за кордоном на користь росії в контексті триваючої війни рф проти України.