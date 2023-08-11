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США запровадили санкції проти російських мільярдерів Авена і Фрідмана

11 серпня 2023, 18:49
США запровадили санкції проти російських мільярдерів Авена і Фрідмана
Санкції. Фото: divannaya-sotnya.com.ua
Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року.

Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США внесло до санкційного списку російських мільярдерів Міхаіла Фрідмана і Петра Авена. 

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США.

Також до санкційного списку потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Алексєй Кузьмічов.

Крім них, під обмеження потрапив російський союз промисловців і підприємців.

Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення рф. Мільярдери одразу ж заявили, що будуть оскаржувати санкції.  

Фрідман, який виріс в Україні, заробив свої статки в росії і переїхав до Лондона в 2015 році, давно заперечує твердження про свою близькість до кремля.

Авен покинув росію незабаром після участі в круглому столі з путіним в день початку повномасштабної війни і досі не повернувся. 

Фрідман продовжує жити у Британії, де йому попри санкції дозволили витрачати гроші на своїх працівників. 

Цієї весни стало відомо, що Фрідман і Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.

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