США запровадили санкції проти російських мільярдерів Авена і Фрідмана
Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США внесло до санкційного списку російських мільярдерів Міхаіла Фрідмана і Петра Авена.
Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США.
Також до санкційного списку потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Алексєй Кузьмічов.
Крім них, під обмеження потрапив російський союз промисловців і підприємців.
Фрідман, який виріс в Україні, заробив свої статки в росії і переїхав до Лондона в 2015 році, давно заперечує твердження про свою близькість до кремля.
Авен покинув росію незабаром після участі в круглому столі з путіним в день початку повномасштабної війни і досі не повернувся.
Фрідман продовжує жити у Британії, де йому попри санкції дозволили витрачати гроші на своїх працівників.
Цієї весни стало відомо, що Фрідман і Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.