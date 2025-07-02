США запровадили санкції проти великого кіберугруповання з рф

російські хакери атакували підприємства американського ОПК

Американський уряд запровадив санкції проти російської компанії Aeza Group та пов'язаної з нею глобальної мережі.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC вносить до санкційного списку Aeza Group - постачальника послуг так званого "надійного хостингу" (BPH), що відіграє ключову роль у забезпеченні кіберзлочинної інфраструктури, спрямованої проти користувачів у США та в усьому світі", - йдеться у заяві.

У повідомленні OFAC зазначається, що центральний офіс Aeza Group розташований у Санкт-Петербурзі. Компанія надавала послуги BPH кіберзлочинним угрупованням і розповсюджувачам шкідливого програмного забезпечення, зокрема операторам Meduza та Lumma.