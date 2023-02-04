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ПОЛІТИКА

США запровадили санкції проти високопосадовців іранського виробника безпілотників

04 лютого 2023, 11:26
США запровадили санкції проти високопосадовців іранського виробника безпілотників
Фото: DW
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти керівництва іранського підприємства з виробництва безпілотників — це новий каральний захід у відповідь на постачання Тегераном безпілотників росії для її війни проти України.

Компанія Paravar Pars вже перебувала під санкціями США і ЄС за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Міністерство фінансів США націлилося на раду директорів компанії, під нові санкції потрапили вісім осіб, повідомляє CNN.

Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN – "нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій", але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), наразі здійснює міжнародний рейс, згідно з повідомленням Мінфіну США. У відомстві зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).

"Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та збройних сил Ірану. У більш широкому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій росії з метою ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Сполучені Штати продовжуватимуть рішуче атакувати всі елементи іранської програми БПЛА", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.

Раніше повідомлялось, що турецькі компанії експортували до росії електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва, всупереч санкціям США та в порушення американського експортного контролю.Деякі з цих товарів необхідні для забезпечення збройних сил рф.

СШАІрансанкціїБПЛА

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