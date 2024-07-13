США запровадили візові обмеження для деяких китайських посадовців – Bloomberg
13 липня 2024, 15:55
Польща США
Обмеження запроваджені через ймовірні порушення прав людини.
США запровадили візові обмеження для деяких китайських чиновників через ймовірні порушення прав людини, а Пекін оголосив про санкції проти шести американських оборонних компаній за причетність до продажу зброї Тайваню.
Про це пише Bloomberg.
У заяві Держдепартаменту йдеться про "репресії проти маргіналізованих релігійних та етнічних спільнот". Імена чиновників не вказали.
Представник Держдепу лише вказує на "геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні, розмивання основних свобод у Гонконзі, постійні порушення прав людини в Тибеті".