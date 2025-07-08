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ПОЛІТИКА

США запроваджують мита до 40% на товари з 14 країн

08 липня 2025, 15:52
США запроваджують мита до 40% на товари з 14 країн
Фото: gettyimages.com
Наразі найбільші мита введені для М'янму та Лаосу.

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп опублікував нові листи до торгових партнерів США з орієнтовними розмірами тарифів, найвища ставка в яких 40%.

Про це пише The Guardian.

"Дональд Трамп опублікував у Truth Social більше листів про тарифи, адресованих урядам країн. Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%", – говориться у повідомленні.

Наразі, враховуючи попередні листи, кількість повідомлень зросла до 14, зазначає видання.

Трамп також оголосив про 25% мита на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану. Він обклав митом у 30% Південну Африку та митом у 40% Лаос і М'янму.

"М'янма та Лаос поки що постраждали найбільше. Південно-східноазійська країна Лаос, яку США була сильно бомбили під час холодної війни, має рівень бідності 18,3%. М'янма досі оговтується від руйнівного землетрусу та років громадянської війни після військового перевороту 2021 року", – йдеться у статті.

СШАДональд Трампмита

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