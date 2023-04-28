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США запроваджують нові санкції проти спецслужб росії та Ірану – CNN

28 квітня 2023, 10:15
США запроваджують нові санкції проти спецслужб росії та Ірану – CNN
Польща США
Cанкції запроваджують проти російського ФСБ та іранського КВІР – за захоплення американців у заручники.

США запровадили нові санкції проти розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та Федеральної служби безпеки (ФСБ) російської федерації. Обидві спецслужби Сполучені Штати вважають відповідальними за утримання в заручниках або неправомірне затримання американців.

Про це повідомляє CNN.

російську ФСБ звинувачують, зокрема, у захопленні журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, заарештованого минулого місяця у росії за начебто шпигунство. Також йдеться про Пола Вілана, колишнього американського морського піхотинця, якого теж утримують у росії за звинуваченнями у шпигунстві.

В Ірані Сіамак Намазі, Емад Шаргі та Морад Тахбазтреї, ірансько-американські громадяни, утримуються у сумнозвісній в'язниці Евін, де, за повідомленнями, застосовуються тортури.

“Ми показуємо, що неприйнятно вдаватися до цієї мерзенної поведінки використання людей як пішаків, як розмінної монети, не сплачуючи наслідків, і це частина наслідків”, — заявив високопоставлений американський чиновник, ім’я якого не називають.

Американські чиновники додали, що санкції можуть бути скасовані, якщо громадяни США, які утримуються у росії та Ірані, будуть звільнені.

 

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