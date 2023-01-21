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CУСПІЛЬСТВО

США запускають нову програму спонсорства для українців

21 січня 2023, 12:45
США запускають нову програму спонсорства для українців
Сполучені Штати запускають Welcome Corps - новацію в розселенні біженців. Проект дозволить американцям напряму підтримувати біженців.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

"Сполучені Штати запускають Welcome Corps, найсміливішу інновацію в розселенні біженців за чотири десятиліття. Ця ініціатива дозволяє американцям безпосередньо підтримувати біженців і демонструвати найкращу американську гостинність і щедрість", – написав у своєму Twitter Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Програма дозволить американцям спонсорувати громадян, які прибувають через Програму прийому біженців США (USRAP), безпосередньо організувати їх переселення, вітаючи нових сусідів у своїх громадах, йдеться на сайті.

В рамках програми американців запрошують стати партнерами та провідниками для біженців, які будують нове життя в Сполучених Штатах і допомагають їм реалізувати свій повний потенціал.

"Welcome Corps призначена для зміцнення та розширення потенціалу USRAP шляхом використання енергії та талантів американців з усіх верств суспільства, які бажають служити приватними спонсорами – від членів релігійних та громадських груп, ветеранів, спільнот діаспори, компаній, коледжів та університети та інше", – уточнюється у повідомленні.

Мета на перший рік програми - задіяти принаймні 10 000 американців, щоб вони виступили у якості приватних спонсорів і пропонували допомогу принаймні 5 000 біженцям з усього світу.

Програма Welcome Corps передбачає створення спонсорських груп щонайменше з п’яти людей, які підтримуватимуть переселенців з України. Така група має зібрати не менше 2 275 доларів на кожну людину, пройти перевірку біографічних даних і створити план підтримки українців, яким хочуть допомогти.

Яку допомогу нададуть українцям

Впродовж перших 90 днів переселенців у США спонсори зобов’яжуться надати чи допомогти їм отримати:

- проживання;

- харчування;

- медичні послуги;

- освіту;

- державні пільги.

Інформаційні сесії для потенційних спонсорів у США починаються з 26 січня.

Деталі про проект можна дізнатися на сайті.

Раніше повідомлялось, що онлайн-шахраї у Литві поширюють дезінформацію та намагаються незаконно збирати дані про українських біженців.

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