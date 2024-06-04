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США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

04 червня 2024, 20:11
США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
Польща США
Здійснено випробувальний запуск американської міжконтинентальної балістичної ракети.

США запустили міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Minuteman III вона стартувала з бази Ванденберг, яка знаходиться у Каліфорнії.

Про це повідомила прес-служба командування Космічних сил США.

Тестовий запуск провели на тлі загострення напруженості у відносинах між США та росією, зокрема, через продовження російської агресії проти України. Втім, самі американці стверджують, що "випробування не є результатом поточних світових подій".

"Цей випробувальний запуск є частиною регулярних та періодичних заходів, спрямованих на те, щоб продемонструвати, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників", – йдеться в офіційній заяві.

Minuteman III є досить старою ракетою, яка стоїть на озброєнні з 1970 року. Станом на 2023 рік вона залишалась єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою шахтного базування на озброєнні США.

За допомогою Minuteman III можна завдати удари по території росії: у відкритих джерелах вказується дальність ракети у 14 тис. км. Варто також додати, що Minuteman III неодноразово модернізували. Одне з останніх випробувань ракети провели восени 2023-го.

СШАвійна в Україніросія окупантибалістична ракета

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