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США запустили виробництво нових ядерних боєголовок малої потужності

Нову ядерну боєголовку малої потужності W76-2, призначену для оснащення балістичних ракет підводних човнів, офіційно запустили в серійне виробництво в США
На заводі Pantax в штаті Техас почалося виробництво нових ядерних боєголовок малої потужності W76-2 для оснащення ними міжконтинентальних балістичних ракет на стратегічних атомних субмаринах.
США запустили виробництво нових ядерних боєголовок малої потужності Фото: Getty Images

Перша партія нових боєголовок надійде на озброєння Військово-морських сил США у вересні цього року. Кількість боєголовок не розкривається.

"Управління працює над тим, щоб оснастити ВМС необхідною для оперативних можливостей початковою кількістю боєголовок W76-2 до кінця 2019 фінансового року (завершується 30 вересня - ред.)", - повідомляє Defense News з посиланням на Національне управління з ядерної безпеки (NNSA).

Новими боєголовками потужністю 5-6 кілотонн, що становить третину від потужності американської бомби, яку скинули на Хіросіму, переобладнають лише частину міжконтинентальних балістичних ракет Trident II (D5), що стоять на озброєнні підводних човнів атомного ракетного базування класу "Огайо" ВМС США.

Проведення пов'язаних з цим ядерних випробувань не потрібно, оскільки нова ядерна зброя створюється на основі термоядерної боєголовки W76, яка вироблялася в 70-80-ті роки минулого століття. Потужність цієї боєголовки становить 100 кілотонн. У даний час нею оснащені всі балістичні ракети Trident II (D5).

Пентагон також планує створити малопотужні ядерні боєголовки для крилатих ракет морського базування, які будуть встановлюватися на ударних підводних човнах і надводних кораблях.

Раніше Міністерство оборони США аргументувало необхідність розгортання ядерної зброї малої потужності (тактичної) тим, що вона дозволить ефективніше стримувати Росію" і не дозволить їй "використовувати свій потенціал тактичної ядерної зброї".

Як наголошується в американській ядерній стратегії, прийнятій в 2018 році, наявність малопотужної ядерної зброї "дозволить гарантувати, що потенційні супротивники не зможуть скористатися своєю перевагою при обмеженій ядерної ескалації, зробивши застосування ядерної зброї менш ймовірним".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.

 
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30 01 2019 08:56
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