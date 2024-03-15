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США застерегли Угорщину від "тісних відносин" з росією

15 березня 2024, 09:11
США застерегли Угорщину від
Фото: з вільного доступу
Посол США в Угорщині заявив, що Будапешт робить такі кроки, які не можна ігнорувати.

Посол Сполучених Штатів в Угорщині Девід Прессман застеріг Будапешт від небезпеки, яку несе собою тісна співпраця з російським режимом.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Прессман заявив, що Угорщина є давнім союзником, але вона робить речі, які підривають довіру до Будапешту, і ці занепокоєння є поділяють союзники Угорщини по НАТО, і їх "не можна ігнорувати".

Занепокоєння зосереджується на уряді, "який клеймить і ставиться до Сполучених Штатів як до "супротивника", водночас ухвалюючи політичні рішення, які все більше ізолюють його від друзів і союзників", - сказав він.

Дипломат наголосив, що Сполучені Штати "не можуть ігнорувати спікера Національної асамблеї Угорщини, який стверджує, що війна путіна в Україні насправді "ведеться Сполученими Штатами".

"Ми не можемо зрозуміти або погодитися з тим, що прем’єр-міністр визначає Сполучені Штати як "головного супротивника" Угорщини" - пояснив посол.

Він зазначив, що союзники попереджають Угорщину про небезпеку тісних відносин з москвою, але якщо ще політичне рішення влади Угорщини, то "тоді ми повинні вирішити, як найкраще захистити наші інтереси в питанні безпеки".

Також посол нагадав, що Будапешт неодноразово закликав США та інших союзників припинити допомагати Україні захистити себе від російських агресорів.

"Сполучені Штати також хочуть миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але пропозиція Угорщини не відповідає дійсності", - сказав дипломат.

Посол США заявив, що США хочуть покращити відносини з Угорщиною, але Будапешт ще не погодився з цим.

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