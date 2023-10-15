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ПОЛІТИКА

США застерегти Іран від ескалації конфлікту в Ізраїлі – Bloomberg

15 жовтня 2023, 18:16
США застерегти Іран від ескалації конфлікту в Ізраїлі – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
За словами Саллівана, США не виключають можливості втручання Ірану в конфлікт і відстежують як можливість прямої участі Тегерана, так і діяльність "Хезболли" на кордоні з Ліваном.

Останніми днями США провели переговори з Іраном каналами зворотного зв'язку, щоб застерегти Тегеран від ескалації війни в Ізраїлі. Оскільки ізраїльські війська готують наземний наступ у відповідь на несподівану атаку Хамас, розпочату минулими вихідними.

Про це розповів радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Bloomberg.

"У нас є засоби приватного спілкування з Іраном, і ми скористалися ними в останні кілька днів, щоб прояснити приватно те, що ми говорили публічно", - заявив він. 

За словами Саллівана, США не виключають можливості втручання Ірану в конфлікт і відстежують як можливість прямої участі Тегерана, так і діяльність "Хезболли" на кордоні з Ліваном.

У суботу США оголосили про те, що направляють авіаносну ударну групу ВМС США "Ейзенхауер" у Східне Середземномор'я в рамках зусиль зі стримування.

За словами Саллівана, США не мають у своєму розпорядженні нових конкретних розвідданих, які б свідчили про збільшення ризику ескалації, проте Іран попередив, що якщо "воєнні злочини і геноцид Ізраїлю не будуть негайно зупинені, ситуація може вийти з-під контролю".

7 жовтня бойовики Хамас вторглися до населених пунктів Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

СШАвійнаІранХамас: Ізраїль

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