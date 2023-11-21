США засудили КНДР за запуск космічної ракети-носія

Такий запуск є зухвалим порушенням кількох резолюцій Радбезу ООН.

Сполучені Штати рішуче засуджують КНДР за запуск космічної ракети-носія з використанням технології балістичних ракет.

Про це повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

Вона наголосила, що цей запуск також підвищує напруженість і створює ризик дестабілізації ситуації з безпекою в регіоні та за його межами.

“Цей космічний запуск застосовував технології, які безпосередньо пов’язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР”, - підкреслила Вотсон.

Речниця Ради нацбезпеки запропонувала всім країнам засудити цей запуск і закликала КНДР сісти за стіл серйозних переговорів.