США засудили КНДР за запуск космічної ракети-носія
Сполучені Штати рішуче засуджують КНДР за запуск космічної ракети-носія з використанням технології балістичних ракет.
Про це повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.
Вона наголосила, що цей запуск також підвищує напруженість і створює ризик дестабілізації ситуації з безпекою в регіоні та за його межами.
“Цей космічний запуск застосовував технології, які безпосередньо пов’язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР”, - підкреслила Вотсон.
Речниця Ради нацбезпеки запропонувала всім країнам засудити цей запуск і закликала КНДР сісти за стіл серйозних переговорів.