Глава Держдепу США зазначив, що це безрозсудне рішення лише служить пропаганді руху Хамас

США засудили намір Франції визнати Палестинську державу.

Про це розповів очільник Держдепу Марко Рубіо у соцмережі Х.

“Сполучені Штати рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН”, – написав Рубіо.

Він зазначив, що це безрозсудне рішення лише служить пропаганді руху Хамас та шкодить миру. Крім того, “це ляпас жертвам 7 жовтня”.