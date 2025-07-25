США засудили намір Франції визнати Палестинську державу
25 липня 2025, 11:34
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Глава Держдепу США зазначив, що це безрозсудне рішення лише служить пропаганді руху Хамас
США засудили намір Франції визнати Палестинську державу.
Про це розповів очільник Держдепу Марко Рубіо у соцмережі Х.
“Сполучені Штати рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН”, – написав Рубіо.
Він зазначив, що це безрозсудне рішення лише служить пропаганді руху Хамас та шкодить миру. Крім того, “це ляпас жертвам 7 жовтня”.
Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосив про намір визнати незалежність держави Палестина у вересні під час відкриття роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.