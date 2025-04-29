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ПОЛІТИКА

США затримують поставку австралійських танків Abrams Україні

29 квітня 2025, 09:22
США затримують поставку австралійських танків Abrams Україні
з вільних джерел
Представники Міноборони Австралії частково перекладають провину за затримку на Сполучені Штати.

Австралія торік обіцяла передати Україні списані танки M1A1 Abrams, однак їх досі не відправлено. Затримка пов'язана через опір США.

Про це повідомляє ABC.

Через кілька місяців після того, як уперше було оголошено про передачу танків у рамках пакету допомоги на 245 млн доларів, M1A1 Abrams все ще очікують дозволу на відправку за кордон. Представники Міноборони Австралії частково перекладають провину за затримку на Сполучені Штати.

Уперше про складнощі передачі стало відомо в березні після того, як президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні. Тепер представники Міноборони стверджують, що процес стикається з ще більшою невизначеністю, оскільки офіційний дозвіл США на передачу танків M1A1 Abrams іншій країні досі не отримано.

"Австралія, як і раніше, дотримується мети з постачання M1A1 Abrams у 2025 році, процес експорту M1A1 триває. Міністерство оборони продовжує працювати з українським урядом відповідно до узгоджених домовленостей щодо передачі майна, включно з доставленням і забезпеченням", - сказав представник Міноборони Австралії.

Раніше ABC писало про побоювання чиновників США, які стверджують, що торік Пентагон застеріг Австралію від передання в дар цих танків через логістичні витрати і труднощі з обслуговуванням техніки на території України.

Видання уточнює, що нині списаний австралійський флот із 59 танків M1A1 Abrams був придбаний у 2007 році, але ніколи не був розгорнутий у бойових діях. Їх замінюють новішим танком M1A2, який може похвалитися 120-міліметровою гарматою.

Що стосується військового пакета допомоги Україні, Австралія мала передати Україні 49 танків M1A1.

СШАвійнаАвстріяAbrams

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