США завдали ударів по пунктах дислокації лідерів хуситів у Ємені

Зокрема атакували район Аль-Сафра у Сааді, який вважається одним із найважливіших.

Сполучені Штати завдали авіаударів по цілях у Ємені протягом ночі, зокрема у провінції Саада, яка імовірно є "притулком" для хуситських лідерів. Також під ударами було портове місто Ходейда на Червоному морі.

Про це пише Reuters із посиланням на хуситські ЗМІ.

Зокрема повідомляли про понад 10 ударів по різних місцях, включаючи район Аль-Сафра в Сааді. Згідно з єменськими джерелами, у цьому районі розташовані склади для зберігання зброї та місця навчань. Він вважається одним із найважливіших і добре укріплених військових опорних пунктів бойовиків.

У вівторок хусити заявили, що розширять свої цілі в Ізраїлі в найближчі години та дні, якщо "агресія" проти Гази не припиниться. Вони також стверджували, що цілили балістичною ракетою на ізраїльську авіабазу, але не надали доказів. Також вони говорили про начебто атаку на авіаносець USS Harry S. Truman та інші військові кораблі США за допомогою ракет і безпілотників.