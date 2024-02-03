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США завдають ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, пов'язаних з Іраном

03 лютого 2024, 10:11
США завдають ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, пов'язаних з Іраном
Польща США
Водночас, адміністрація Байдена хоче уникнути повномасштабного конфлікту з Іраном.
США почали наносити авіаудари по цілях в Іраку та Сирії, які  пов'язані з Іраном.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Офіційні особи повідомили, що ці удари, ймовірно, будуть більш значними, ніж попередні атаки на підтримуваних Іраном ополченців за останні кілька тижнів, які в основному були зосереджені на сховищах зброї або навчальних закладах”, - йдеться у повідомленні. 
 
США почали завдавати цих ударів у відповідь на атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, по військовому посту США в Йорданії.В результаті того удару загинули троє американських військовослужбовців і було поранено понад 40 осіб.

Ймовірно, ці удари стануть початком більш масованих атак, зазначає видання.  

Водночас, адміністрація Байдена хоче уникнути повномасштабного конфлікту з Іраном.

Втім, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що відповідь США буде “багаторівневою”.

 

СШАСирія. Іраквійна в Україніросія окупанти

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