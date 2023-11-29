США завдяки військовій допомозі Україні фінансують американське виробництво озброєння – Reuters

Так, лише Пенсільванія отримала 2,4 млрд доларів – більше ніж будь-який інший штат – у вигляді замовлень на виробництво зброї та боєприпасів.

В Адміністрації президента США Джо Байдена поширили інформацію про те, яку вигоду отримали штати від військової допомоги Україні, у спробі заручитися більшою підтримкою з боку республіканців, які проголосували проти подальшої допомоги країні, що воює.



Про це повідомляє Reuters.

Ці дані, з якими ознайомилися джерела видання, демонструють розбивку інвестицій у штатах на суму 27 млрд доларів, які Білий дім витратив на закупівлю боєприпасів та транспортних засобів для потреб армії США та союзників.



Так, Пенсільванія отримала 2,4 млрд доларів – більше ніж будь-який інший штат – у вигляді замовлень на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестицій для впровадження нових технологій.

У той же час, Техас отримав 1,45 млрд доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншої зброї. До Арізони надійшло близько 2,2 млрд доларів. Пенсільванія і Арізона є ключовими штатами, що вагаються, які будуть мати вирішальне значення для Байдена в наступному році.

Згідно з поширеними документами, компанії в Арканзасі та Вісконсіні отримали контракти на суму понад 1 млрд доларів. Повідомляється, що ще 18 млрд доларів контрактних коштів розподілено між виробничими підприємствами, розташованими більш ніж у двох десятках інших штатів.



Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.