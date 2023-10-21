США заявили про відкриття КПП "Рафах" між Газою і Єгиптом

Через нього іноземці зможуть евакуюватися до Єгипту.

Пропускний пункт "Рафах" між Сектором Газа і Єгиптом запрацював у суботу, 21 жовтня.

Про це йдеться у заяві посольства США в Ізраїлі.

Пропускний пункт повинен був запрацювати о 10:00. Поки невідомо, як довго пункт залишатиметься відкритим, щоб іноземні громадяни могли покинути Сектор Газа.

Американські дипломати очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Посольство попереджає громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що слід очікувати "потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону".

"Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище - непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішити рухатися до кордону або намагатися перетнути його", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики Хамас вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти Хамасу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Наразі евакуації з Сектора Гази була неможливою, оскільки анклав фактично був заблокований. Єгипет від початку бойових дій не відкривав КПП "Рафах".