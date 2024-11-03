США заявили, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Іран знову атакує – ЗМІ

Ізраїль утримався від удару по ядерних або нафтовидобувних об'єктах Ірану.

В останні дні Вашингтон застеріг Іран від нового нападу на Ізраїль і підкреслив, що не зможе стримати ізраїльтян у разі іранської атаки.

Про це повідомило видання Axios.

Після нападу Ірану на Ізраїль 1 жовтня - у відповідь на серію вбивств, які скоїли ізраїльтяни, Ізраїль відповів ударом по військових цілях Ірану.

Разом з тим, Єрусалим утримався від удару по ядерних або нафтовидобувних об'єктах Ірану.

"Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль, і ми не зможемо гарантувати, що наступна атака буде вивіреною і цілеспрямованою, як і попередня", – заявив американський посадовець.

Американець додав, що це повідомлення було передано безпосередньо іранцям, і це примітно, оскільки такі прямі контакти рідко розголошуються. Ізраїльський співрозмовник сказав, що повідомлення було передано з Вашингтона до Тегерана через швейцарців.

Іран пообіцяв відповісти на свіжі удари Ізраїлю, а верховний лідер Алі Хаменеї заявив на зустрічі зі студентами в суботу, що США та Ізраїль "безумовно отримають нищівну відповідь".

Член комітету з національної безпеки в іранському парламенті Есмаїл Ковсарі заявив, що Рада безпеки Ірану погодила відповідь, але ще не визначила точну дату і масштаби.

Ковсарі додав, що атака буде здійснена в координації з іншими групами "опору" в регіоні і буде сильнішою, ніж атака Ірану 1 жовтня, під час якої було використано 180 балістичних ракет.