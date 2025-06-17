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США заздалегідь повідомили союзникам про плани Ізраїля вдарити по Ірану

17 червня 2025, 13:48
США заздалегідь повідомили союзникам про плани Ізраїля вдарити по Ірану
Фото: UNSPLASH
Це запобігло потенційній напруженості між Туреччиною та Ізраїлем.

За кілька годин до початку ударів Ізраїля по Ірану Вашингтон повідомив Туреччині і кільком союзникам на Близькому Сході, включаючи Катар, про ці плани.

Про це інформує Middle East Eye.

"Сполучені Штати повідомили Туреччинм про плани Ізраїля завдати удару по Ірану в п'ятницю, за кілька годин до початку ударів", - заявили виданню два джерела, обізнані з ситуацією.

Американські попередження про напад пізно в четвер, 12 червня, допомогло запобігти потенційній напруженості між Туреччиною та Ізраїлем, які перебувають у стані конфлікту, зокрема через намір Анкари посилити свою військову присутність у Сирії.

Державний департамент США надіслав дипломатичну ноту кільком регіональним союзникам на Близькому Сході, включаючи Катар, повідомивши їм про майбутні ізраїльські удари по Ірану.

"Вважається, що ізраїльські літаки використовували сирійський та іракський повітряний простір для ударів по об'єктах по всій Ісламській республіці. З грудня уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу знищив усі системи протиповітряної оборони в Сирії, фактично залишивши країну беззахисною", - пише видання.

Кілька днів тому Міністерство закордонних справ Іраку подало скаргу до Ради Безпеки ООН щодо використання ізраїльськими літаками повітряного простору країни для удару по Ірану.

 
СШАІзраїльвійнаІран

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