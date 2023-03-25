США збережуть всебічну підтримку України – Блінкен

У Штатів збережеться можливість фінансування всіх проектів.

Сполучені Штати продовжать надавати підтримку Україні в галузях безпеки, економіки, енергетики та гуманітарної сфери. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті Сенату з асигнування за проектом бюджету США на 2024 рік.

Про це повідомляє "Голос Америки".

При цьому Блінкен зазначив, що на американців чекає декілька викликів.

"Перший - це виклик з боку наших стратегічних конкурентів, безпосередня гостра загроза з боку російського самодержавства та її агресія. Найбільш руйнівний, звісно, через його жорстоку агресію проти України", - зазначив Блінкен.

Іншою загрозою держсекретар США назвав довгостроковий виклик із боку Китаю. Блінкен підкреслив, що керівництво США робить все можливе, щоб протистояти їм і зазначив, що поразка росії на фронті допоможе США конкурувати з КНР. Також він зазначив, що вирішувати США доведеться і питання пов'язані з кліматичною кризою, міграцією, продовольчою та енергетичною безпекою, пандеміями, які безпосередньо впливають на життя американців.