Матеріали:
Теми:

США збережуть всебічну підтримку України – Блінкен

25 березня 2023, 18:56
США збережуть всебічну підтримку України – Блінкен
Twitter
У Штатів збережеться можливість фінансування всіх проектів.

Сполучені Штати продовжать надавати підтримку Україні в галузях безпеки, економіки, енергетики та гуманітарної сфери. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті Сенату з асигнування за проектом бюджету США на 2024 рік.

Про це повідомляє "Голос Америки".   

При цьому Блінкен зазначив, що на американців чекає декілька викликів.

"Перший - це виклик з боку наших стратегічних конкурентів, безпосередня гостра загроза з боку російського самодержавства та її агресія. Найбільш руйнівний, звісно, через його жорстоку агресію проти України", - зазначив Блінкен.

Іншою загрозою держсекретар США назвав довгостроковий виклик із боку Китаю. Блінкен підкреслив, що керівництво США робить все можливе, щоб протистояти їм і зазначив, що поразка росії на фронті допоможе США конкурувати з КНР. Також він зазначив, що вирішувати США доведеться і питання пов'язані з кліматичною кризою, міграцією, продовольчою та енергетичною безпекою, пандеміями, які безпосередньо впливають на життя американців.

 

війна в УкраїніБлінкенСШАпідтримказброя з СШАросіяни

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється